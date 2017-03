Morre turista argentina baleada na favela de Santa Teresa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na manhã deste sábado (25) a turista argentina Natália Cappetti, que estava internada desde 27 de fevereiro no Hospital Souza Aguiar, após ser baleada no morro dos Prazeres, em Santa Teresa, na região central do Rio. A informação é da Globonews. Natália estava de carro com mais três amigos quando entrou, por engano, na favela quando tentavam chega ao Corcovado com auxílio de um aplicativo de localização. O carro em que estavam foi recebido a tiros, que atingiram Natália na perna e na barriga. Seu marido e o casal de espanhóis que estava com eles não tiveram ferimentos. Em dezembro passado, um turista italiano foi morto a tiros ao entrar, também por engano, na favela do morro dos Prazeres, em Santa Teresa. Ele estava de moto, acompanhado de um amigo, também italiano, que ocupava outra motocicleta. De acordo com a polícia, Roberto Bardella, 52, levou um tiro na cabeça ao ser abordado por um grupo de oito homens armados. Bardella não entendeu a ordem de parar dada por traficantes e acabou baleado, morrendo ainda no local.