Chuva começa por Foz do Iguaçu e avança para todo Paraná

(foto: Reprodução)

O domingo (26) começa com chuva na fronteira oeste do Estado. A instabilidade aumentou no Paraguai e lentamente a nebulosidade avança para as áreas paranaenses. A ilustração mostra o posicionamento da chuva na região a partir dos dados de refletividade do radar meteorológico do Simepar pouco depois das 8 horas.

Nas demais regiões, a manhã deste domingo será de nebulosidade variável, com períodos de sol. A frente avança e durante a tarde praticamente todo o Estado deve ter momentos de chuva. Curitiba e Litoral devem ter céu encoberto entre o fim da tarde e começo da noite.