Morre o estudante que foi personagem de campanha de doação

(foto: Reprodução)

O engenheiro Rafael Augusto Pinto faleceu na semana que passou. Há um ano ele foi personagem de um post na página da UFPR no Facebook, que acabou virando campanha para a doação de medula óssea. No sábado (25), um novo post foi publicado no perfil da UFPR na rede social, que em menos de 24 horas já tinha mais de 2,3 mil visualizações.

"Há 1 ano fizemos um post aqui na página pedindo por doadores de medula óssea para o Rafael, recém formado em Engenharia Civil pela UFPR. Ele foi diagnosticado com leucemia em novembro de 2015, aos 21 anos, e desde então travou uma luta diária contra a doença. O Rafael chegou a fazer o transplante no final do ano passado, mas infelizmente faleceu nesta semana. A luta contra o câncer acabou, Rafa. O que não acabará é a lição de vida que você deixou. Enfrentou a doença sempre com um sorriso no rosto, cheio de força, de fé e acreditando, do início ao fim, na sua cura. Nossos mais sinceros sentimentos aos amigos e familiares", diz o post.

A mensagem de um ano atrás, publicada no dia 16 de março de 2016, foi esta:

"Este é o Rafael, ele tem 22 anos e formou-se recentemente em Engenharia Civil aqui na UFPR. Desde novembro de 2015 ele luta contra a Leucemia. Seu sonho sempre foi trabalhar e se aperfeiçoar na área de engenharia. No ano passado ele foi aprovado em um concurso, assumiu o cargo, mas não conseguiu seguir em frente por conta da doença (que já causava grandes limitações físicas). Hoje, a leucemia do Rafael está em remissão (não tem doença), mas ela pode voltar a qualquer momento. Pra que isso não aconteça, ele precisa fazer um transplante de medula óssea o mais rápido possível! Ajude salvar a vida do Rafael e tantos outros pacientes que estão à espera do transplante. CADASTRE-SE COMO DOADOR DE MEDULA ÓSSEA".