Tiroteio em casa noturna deixa ao menos um morto e 14 feridos nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um tiroteio em uma casa noturna na cidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, deixou ao menos um morto e 14 feridos na madrugada deste domingo (26). Segundo a polícia, há pelo menos dois atiradores envolvidos no incidente. Ninguém foi detido até o momento e as autoridades interrogam testemunhas. "No momento em que aconteceram os tiros, as pessoas correram para fora, então não havia muitas pessoas dentro do clube. Acredito que era uma multidão algumas horas antes e que foi o caos no momento dos disparos", disse a capitã Kimberly Williams à emissora CNN. A boate Cameo, local em que ocorreu o tiroteio, já registrou vários incidentes no passado, mas nenhum tão grave quanto este. Os motivos do tiroteio não estão claros, mas as autoridades descartam suspeitas de terrorismo. O tiroteio em Cincinnati ocorre menos de um ano depois de um extremista islâmico armado invadir uma boate LGBT em Orlando e matar 49 pessoas, o maior incidente com arma de fogo na história dos EUA.