Estreia do homem do tempo no Jornal Nacional faz furor

(foto: Reprodução)

Na noite de sábado (25), a previsão do tempo no Jornal Nacional teve a estreia de Tiago Scheuer, na folga de Maria Júlia Coutinho, que o brasileiro se habituou a ver nas noites da semana falando do tempo. E a primeira vez do rapaz no JN fez furor, com muitos comentários nas redes sociais.

Mas Tiago não é um novato na área. Desde 2015 ele aparece falando do tempo em outros canais da Globo, como nos telejornais matutinos e vespertinos de São Paulo.