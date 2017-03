DIEGO BARGAS, ENVIADO ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Na novela "Novo Mundo", Vivianne Pasmanter encara um desafio inédito entre as mais de dez novelas nas quais atuou: aparecer desprovida de beleza. Sua personagem na trama de época das 18h da Globo, Germana, a dona de uma estalagem, exige da atriz algumas horas na cadeira da maquiagem para ganhar cabelos descuidados, dentes apodrecidos e pele com aspecto de suja. Vivianne contou que nas primeiras gravações sua aparência causou estranhamento no elenco. Era essa a intenção do diretor, Vinícius Coimbra. "Ele me chamou e disse 'eu quero que ninguém te reconheça'." A concepção visual de Germana foi criada pelos dois durante os ensaios. "Foi acontecendo. Ela é 'trash', porca, nojenta. Tem um jeito de andar, rir, falar. Ainda estou buscando", admite. O grotesco da personagem não afeta a atriz. "Ela não tem nada de mim, tem um distanciamento. Eu consigo curtir, é uma grande brincadeira. É bom sair da zona de conforto, fazer alguém completamente diferente de mim", diz. A atriz destaca outra vantagem no papel: não ter a obrigação de se preocupar com a beleza, com estar tudo perfeito. "No set não tem espelho, não retocam nada, quanto pior estiver, melhor."