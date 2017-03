Atlético Paranaense completa 93 anos neste domingo

(foto: Reprodução/Site CAP)

Neste domingo, dia 26 de março de 2017, o Clube Atlético Paranaense completa 93 anos. "Daquele 26 de março de 1924 até hoje, mais especificamente de algumas décadas para cá, crescemos muito. O nosso Furacão, batizado pela nossa campanha de 1949, ganhou uma proporção inimaginável naquela época", diz mensagem no site do clube.

"Somente nos últimos anos, foram muitos dias marcantes. “Fora de campo”, ampliamos a nossa casa para a Copa do Mundo de 2014. Em seguida, modernizamos ainda mais o nosso Caldeirão com as instalações do teto retrátil e da grama sintética. Esforço que possibilitou levarmos o nome do Atlético Paranaense para todo o mundo, através de grandes eventos, como o UFC", continua.

"Dentro das quatro linhas, também há muito o que comemorar, com um time cada vez mais identificado com o Clube, com a tradição rubro-negra. Nesta temporada, disputamos pela quinta vez a Conmebol Libertadores Bridgestone e já fizemos história, com triunfos como aquele diante do San Lorenzo, em pleno Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. E o ano está apenas começando. Temos muitos desafios pela frente, incluindo a nível continental. Nesta caminhada, contamos cada vez mais com o apoio da nossa torcida. Se você ainda não é Sócio, não perca esta oportunidade e esteja conosco em todos os compromissos neste ano", continua.