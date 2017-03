Governador anuncia recursos para três editais da Cultura

O Governador Beto Richa anuncia nesta segunda-feira (27), às 14h30, no Gabinete de Gestão da Informação (GGI), no Palácio Iguaçu, a destinação de recursos para três editais da Secretaria de Estado da Cultura: Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná (Profice), Domingo tem Teatro e Prêmio Arte Paraná.

Serviço

Anúncio de recursos para editais da Secretaria da Cultura

Data: segunda-feira (27.03)

Horário: 14h30

Local: Palácio Iguaçu – Gabinete de Gestão da Informação (GGI), no 2º andar

Praça Nossa Senhora de Salete, s/n – Centro Cívico - Curitiba