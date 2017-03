Uso de criptografia de ponta a ponta é 'inaceitável', diz ministra britânica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ministra britânica do Interior, Amber Rudd, disse neste domingo (26) que a tecnologia de criptografia de ponta a ponta oferecido por aplicativos como o WhatsApp é "completamente inaceitável" e que não deveria existir "um local seguro para terroristas se comunicarem". A criptografia "end to end", ou ponta a ponta, refere-se a um sistema em que a mensagem sai codificada do dispositivo que a envia e só é decodificada quando chega ao destinatário. Como o conteúdo passa pelos servidores da empresa que provê o serviço de mensagens usando um forte esquema de cifragem, mesmo se a companhia for pressionada a entregar os dados de um ou de um grupo de usuários, eles não estarão acessíveis. A imprensa britânica diz que pouco antes de realizar o ataque terrorista em Londres na quarta-feira (22), o extremista Khalid Massod enviou uma mensagem criptografada usando o WhatsApp. "Precisamos ter certeza que empresas como o WhatsApp e tantas outras não ofereçam um local seguro para terroristas", disse Rudd à rede BBC. Na última sexta-feira (24), Rudd afirmou que as forças de segurança do país "fazem um trabalho fantástico" e que o fato de as autoridades conhecerem Masood não significa que ele pudesse estar 24h sob vigilância. O Reino Unido monitora cerca de 4.000 pessoas investigadas por terrorismo.