Falcão se despede de jogos oficiais da seleção com vitória e gol

(foto: Reprodução/Facebook)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Falcão se despediu da seleção brasileira de futsal na manhã deste domingo (26). Na última partida oficial do maior jogador da história da modalidade, o Brasil derrotou a Colômbia por 3 a 2 na Arena da Barra, no Rio de Janeiro, pelo Desafio Internacional, com direito a gol do grande craque. No último jogo oficial de Falcão pela seleção, o atleta de 39 anos de idade deixou sua marca e chegou aos 356 gols marcados pela seleção. Ele ainda pretende fazer um amistoso na cidade de São Paulo para uma despedida definitiva. O ala entrou faltando 13 minutos para o fim da etapa inicial e, no primeiro toque na bola, ele mandou a bola para o fundo das redes, levando a torcida à loucura na Arena da Barra. O dono da festa recebeu passe após cobrança de escanteio e chutou direto apara o gol. Alex ampliou para o Brasil após bom passe de Alex. Em seguida, a Colômbia descontou com um forte chute de Camilo Reyes. Antes do final do primeiro tempo, a seleção fez 3 a 1 com Leandro Lino. No início da etapa complementar, a Colômbia se aproximou do Brasil novamente após um pênalti bem cobrado por Anceloti. DESPEDIDA Maior artilheiro da história da seleção, com 356 gols, Falcão se despede do time nacional com 5 Mundiais disputados (2000,2004, 2008, 2012 e 2016), com dois títulos (2008 e 2012). Ele se emocionou ao falar sobre sua carreira após o apito final da partida. "Espero ter deixado um legado importante. Eu fico feliz de ter alegrado gerações, de ter colocado as pessoas para verem o futsal. Tenho certeza que os 242 jogos eu me entreguei dentro de quadra não só pelo resultado, mas pela torcida também", falou com lágrimas nos olhos em entrevista à TV Globo. Aos 39 anos de idade, o ala é estava na seleção há 20 anos. Falcão soma quatro prêmios Fifa de melhor jogador de futsal. "Acho que foi um casamento perfeito, um foi importante para o outro. Sei da minha importância, mas não é só minha. Eu trouxe a alegria de jogar uma pelada para o lado profissional. Consegui fazer meus números", disse Falcão. Depois da partida, Falcão foi jogado ao ar pelos atletas de Brasil e Colômbia. "Para mim um momento especial, minha pré-despedida, do público carioca. Ver o carinho de vocês, que vieram nessa manhã aqui, me aplaudiram.... Os troféus ficam velhos, as medalhas enferrujam, mas o carinho de vocês fica para sempre", disse ele.