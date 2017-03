Professores municipais de Curitiba retomam as aulas nesta segunda

(foto: Reprodução/Sismmac)

Após seis dias de greve, o magistério de Curitiba decidiu retomar as aulas na próxima segunda-feira (27) "em respeito aos alunos e à população trabalhadora da cidade", diz postagem no site do Sindicato dos Sevidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac). Contudo, os professores alertam que o movimento continua, e o estado de greve está mantido, e que a intenção é ampliar a mobilização com um calendário cheio de atividades que buscam envolver a população de Curitiba na luta em defesa da educação e dos serviços públicos.

"A luta pelo Plano de Carreira e em defesa de nossos direitos não acabou. O prefeito Rafael Greca pretende enviar à Câmara Municipal um projeto de ajuste fiscal que tenta jogar a conta da crise nas costas dos servidores e da população trabalhadora", diz a postagem.

Veja o calendário de mobilização dos professores da rede municipal:

27 de março a 3 de abril – Panfletagem nas unidades de ensino para dialogar com as mães e pais de nossos alunos.

29 de março – Ato público na Catedral, a partir das 9h30, durante a Aula Magna que será realizada pelo prefeito em homenagem ao aniversário da cidade.

30 de março – Assembleia Geral do Magistério

3 de abril – Reunião com as direções das unidades de ensino

4 de abril – Reunião do Conselho de Representantes

- Boicote às formações continuadas convocadas pela Prefeitura