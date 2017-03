Armazém da Família de São José muda horário de atendimento

(foto: Divulgação/PMSJP)

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São José dos Pinhais informa que o horário de funcionamento do Armazém da Família mudará: a partir do dia 4 de abril de 2017 funcionará das 8h30 da manhã às 17h.

O Armazém da Família, que completou um ano no último dia 15, conta com mais de 300 itens à venda. Alimentos e produtos de higiene e limpeza são comercializados com preços até 30% mais baixos do que os praticados em redes varejistas. Para realizar compras no Armazém da Família é preciso estar cadastrado e apresentar, no ato da compra, carteirinha e identidade. O limite de compras é de R$300 para famílias de até dois indivíduos e de até R$ 450 para famílias a partir com três ou mais indivíduos.

Para se cadastrar

O cadastro é realizado nas dependências do Armazém da Família. É preciso se enquadrar nos requisitos da Lei 2.620 de 25 de agosto de 2015 com renda familiar máxima de dois salários mínimos.

Deve se portar os seguintes documentos originais:

Titular: carteira de identidade; carteira de trabalho e previdência social; CPF; comprovante de residência, expedido com no máximo 3 (três) meses de antecedência ao cadastro, em nome do usuário ou seu cônjuge (tais como faturas de luz, água ou telefone). Também é preciso apresentar o comprovante de rendimento dos demais membros da família tais como: contracheque; comprovante de seguro desemprego; extrato detalhado do INSS, nos casos de aposentado, pensionista ou beneficiário; cópia da declaração anual de imposto de renda, se declarante; comprovante de que a família está cadastrada no Cadastro Único do Governo Federal.

Dependentes: é preciso apresentar os documentos de identidade, e no caso das crianças, a certidão de nascimento.

Para evitar fraudes no cadastro, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento poderá realizar pesquisas junto à Secretaria da Receita Federal ou em demais cadastros da Prefeitura. Caso o titular tenha omitido alguma informação, seu cadastro será automaticamente cancelado.

Armazém da Família de São José dos Pinhais

Rua Claudino dos Santos, 32 – ao lado do Terminal Central.

Funcionamento: de terça à sexta-feira das 8h45 às 17h15; aos sábados das 8h30h às 13h.