Ópera Orchestra Curytiba faz concerto pelo Hospital Erasto Gaertner

Da redação Bem Paraná com assessoria

26/03/17 às 13:39 Da redação Bem Paraná com assessoria

Para comemorar os 70 anos da Liga Paranaense de Combate ao Câncer, a Ópera Orchestra Curytiba se apresenta neste domingo (26), às 19h30, no Teatro Positivo, em um grande concerto com toda a bilheteria revertida ao Hospital Erasto Gaertner.

Sob a regência do maestro italiano Alessandro Sangiorgi, 40 músicos estarão em palco. Fazem parte do concerto trechos das óperas cômicas de Gioachino Rossini, “O Barbeiro de Sevilha” e “A Italiana em Argel” e “As Bodas de Fígaro”, de Wolfgang Amadeus Mozart.

“Será um concerto marcante, justamente pela alegria, com leveza para que todo o público possa curtir a ópera. A música é mágica e chega ao fundo do coração daqueles que estão assistindo. Nada mais propício para a causa desse espetáculo, porque a música sempre representa um elo muito importante entre as pessoas e os bons sentimentos. Será uma ótima forma de evidenciar a solidariedade”, afirma Sangiorgi.