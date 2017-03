China vai influenciar outros mercados, acredita Temer

Para o presidente da República, Michel Temer, a reabertura do mercado chinês à carne brasileira, anunciado no sábado (25), "é o reconhecimento da confiabilidade de nosso sistema de defesa agropecuária." Temer ainda afirmou estar confiante de que o posicionamento do país asiático também estimulará outros países compradores da carne brasileira a seguirem o mesmo exemplo.

Confira a nota na íntegra:

A decisão do governo da China de reabrir o seu mercado à proteína animal produzida no Brasil é o reconhecimento da confiabilidade de nosso sistema de defesa agropecuária. Nosso país construiu grande reputação internacional neste segmento. E o posicionamento chinês é a confirmação de todo trabalho de esclarecimento levado a termo pelo governo brasileiro nestes últimos dias em todos os continentes. Agradecemos o gesto do governo do presidente Xi Jinping. Temos uma parceria que gerou muitos frutos e, com certeza, muitos ganhos ainda teremos com a sólida relação bilateral entre nossas nações. Estamos plenamente confiantes que outros países seguirão o exemplo da China.

Michel Temer

Egito e Chile

Outros dois parceiros comerciais, Chile e Egito, também anunciaram no sábado (25) que normalizaram as importações de carne brasileira.

O Serviço Agrícola e Pecuarista do Chile extinguiu a medida que restringia a importação de carne brasileira para o país. Já o Ministério da Agricultura do Egito declarou oficialmente ter certeza da qualidade da carne brasileira após exames realizados por três diferentes órgãos governamentais, que atestaram também que a produção de frango e carne bovina no Brasil está de acordo com as leis islâmicas.

A suspensão foi mantida nos três países apenas para os 21 frigoríficos que são alvo da Operação Carne Fraca da Polícia Federal.