Leilões judiciais são oportunidade para adquirir bens a preços atrativos

A crise econômica tem afetado, e muito, as empresas. Aumentaram o número de estabelecimentos que fecharam as portas e os pedidos de falência e, consequentemente, a expropriação forçada dos bens via leilão para saldar os débitos com os credores. Mas em meio a este cenário, os leilões judiciais podem ser ótimas oportunidades para quem deseja adquirir móveis e imóveis a preços bastante atrativos, abaixo do valor de mercado.

No dia 28 de março, às 14h, o leiloeiro público oficial Helcio Kronberg realiza uma série de leilões online e presenciais, nas cidades de Curitiba e Maringá. Os lotes incluem apartamentos, terrenos, propriedades rurais, automóveis, maquinário e equipamentos industriais diversos.

A maioria desses bens é oriunda de massas falidas de empresas e ações judiciais. “São bens penhorados em ações judiciais, decorrentes de dívidas de condomínio, dívidas fiscais, cobrança de multas e demais processos de execução judicial, nos quais se faz necessária a expropriação do bem para saldar as dívidas”, explica Kronberg.

Alguns dos bens já foram ofertados em um primeiro leilão, no qual a proposta de aquisição deve ser superior ao valor da avaliação. Como os bens não foram arrematados, será realizada a segunda hasta pública, quando são aceitos lances de valor inferior. E é neste segundo leilão que estão as maiores possibilidades de ganhos, especialmente nos itens que admitem lances livres.

Entre os imóveis que vão a leilão, destaque para dois apartamentos com área de 126,51m², localizados no Edifício Astor, na Praça Generoso Marques, no Centro da Capital. Por se tratar do segundo leilão, os imóveis são oferecidos com desconto de 50% do valor de avaliação. O lance inicial é de R$ 181.500,00 para cada apartamento.

Muitos dos bens que estarão no leilão podem ser parcelados, de acordo com as condições descritas no edital, que indica o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.

Os interessados em participar poderão dar lances, presencialmente, no local indicado em cada edital, ou pela internet, por intermédio do site www.hkleiloes.com.br.

O leilão é aberto ao público, sendo assim, podem participar pessoas físicas e jurídicas. Para os leilões pela internet é necessário cadastro e envio de documentação com antecedência.

Mais informações pelo site www.hkleiloes.com.br.