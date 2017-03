Corrida de rua reúne 5 mil pessoas em recorde de participação

A 1ª etapa do Circuito Adulto de Corridas de Rua da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELj) teve recorde de participação. A prova, que coincide com as comemorações pelos 324 anos de Curitiba, reuniu mais de 5 mil pessoas para as provas com percursos de 5km e 10km, na manhã deste domingo (26/3).

“A corrida de rua é um esporte em constante crescimento no país. Este ano ampliamos em 25% o número de inscrições para estimular que mais pessoas participem do evento e pratiquem atividades físicas e saudáveis”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa. “O resultado foi imediato, com recordes de inscrições e participações tanto na Corrida Entre Parques quanto no Circuito Smelj.”

A largada aconteceu às 7h, na Praça Nossa Senhora da Salette. O clima, com uma temperatura amena e uma brisa agradável, e o percurso com poucas elevações foram bastante elogiados pelos corredores. “Essa é uma prova desafiadora para quem está começando a correr e um excelente treino para atletas com mais experiência. Foi a primeira vez que participei do circuito, gostei da organização e pretendo voltar para as próximas etapas”, disse Maykon Alves, de 31 anos, que foi junto com mais 40 atletas do grupo de corredores Amigos de Araucária.

Mais experiente nas provas da Smelj, o corredor José Roberto, de 54 anos, destacou que a prática de corrida de rua cresce por ser uma atividade saudável e que une as pessoas. “Participei hoje com mais oito amigos que treinam comigo. Além do prazer de correr e fazer atividades que melhoram nossa saúde e disposição, a corrida também é um momento social em que nos divertimos ao lado de amigos.”

Resultados – A prova mais disputada aconteceu na categoria 5 km masculina e foi decidida a poucos metros da linha de chegada. O atleta Cristiano José Tedeski venceu a corrida com o tempo de 17min45s, apenas dois segundos acima do vice-campeão William Felipe Ferreira de Souza. No feminino a corredora Maria de Fátima de Souza sagrou-se campeã com o tempo de 19min41s.

Na prova de 10km o campeão da categoria masculino foi Alessandro de Souza, que concluiu o percurso em 33min07s, seguido de Joel Lenart, com o tempo de 33min47s. No feminino Lucimari Perin Miretzki cravou 41min e venceu a prova com boa vantagem sobre a segunda colocada, Mariana Rocha Penteado, que realizou o tempo de 44min13s.

Confira abaixo os vencedores da 1ª etapa do Circuito Adulto de Corridas de Rua da SMELJ:

10km masculino

1º - Alessandro de Souza – 33min07s

2º - Joel Lenart – 33min47s

3º - Cristiano Ribeiro – 34min10s

10km feminino

1º - Lucimari Perin Miretki – 41min

2º - Mariana Rocha Penteado – 44min13s

3º - Gislene Pereira Lima – 44min47s

5km masculino

1º - Cristiano José Tedeski – 17min45s

2º - William Felipe Ferreira de Souza – 17min47s

3º - Gustavo Nogas – 17min58s

5km feminino

1º - Maria de Fátima de Souza – 19min41s

2º - Viviane Portella Lang – 21min21s

3º - Deborah Santos – 21min24s