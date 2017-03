Guarda Costeira da Itália resgata 1.190 imigrantes no Mediterrâneo

A Guarda Costeira da Itália resgatou nas últimas horas deste domingo (26) 1.190 imigrantes que viajavam em sete embarcações no Canal da Sicília e tentavam chegar ao país. A Guarda Costeira da Itália, que coordena as operações de resgate no Mediterrâneo Central, explicou que a operação contou com o apoio da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF).

A ONG comunicou pelo Twitter que uma das mulheres que estavam em um bote inflável estava desmaiada na hora do resgate e acabou morrendo posteriormente. A maior parte dos imigrantes estava em lanchas pneumáticas, que transportavam entre 120 e 140 pessoas. Além disso, uma barcaça de madeira levava outros 412 imigrantes.

Segundo a Organização Internacional de Migrações, 25.170 pessoas chegaram ao litoral da Europa neste ano, 80% delas na Itália. Apenas durante a última semana, 6 mil pessoas tinham chegado ao país. O governo da Itália calcula que receberá, em 2017, 250 mil imigrantes, 70 mil a mais do que em 2016.