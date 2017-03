Paranaense Juan Carlos está na final do The Voice Kids

Juan Carlos Poca, de 14 anos, interpretou clássico de Leandro e Leonardo (foto: Reprodução)

Mais votado pelo público e escolhido por Leo para ganhar os 30 pontos, o paranaense Juan Carlos Poca, de 14 anos, de Foz do Iguaçu (região Oeste) foi o representante do time Victor & Leo que garantiu uma vaga na finalíssima do The Voice Kids. juan Carlos cantou o clássico sertanejo “Desculpe, mas eu vou chorar”, da dupla Leandro e Leonardo.

O técnico Leo contou que se emocionou demais: "As quatro apresentações me arrancaram lágrimas". Ele também justificou sua escolha: "Você representa pessoas na sociedade que enfrentam grandes dificuldades e não têm oportunidade. Você é exemplo de perseverança, você é exemplo de superação e exemplo de quem acredita na arte, na verdade, na música. Eu não quero me prender nisso, eu quero me prender na apresentação, na música. Os meus 30 pontos vão para você, Juan."

Na final, que acontece no próximo dia 2 de abril, o paranaense vai enfrentar Valentina Francisco, de 11 anos, de Petrópolis (RJ) que fazia parte do time do jurado Carlinhos Brown, e Tomas Machado, de apenas 9 anos. O vencedor ganha um prêmio em dinheiro de R$ 200 mil e um contrato de gerenciamento de carreira com a gravadora Universal.