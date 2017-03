Passeio ciclístico comemora o aniversário de Curitiba

(foto: Valdecir Galor/SMCS)

Cerca de cinco mil ciclistas participaram neste domingo (26) do 22º Passeio Ciclístico de Curitiba, realizado pela Prefeitura em parceria com o Supermercado Condor, em comemoração ao aniversário de 324 anos da cidade. A largada aconteceu às 9h45, em frente ao Condor da Avenida Água Verde e reuniu famílias inteiras pedalando pelas ruas da cidade.

“O passeio ciclístico já é um evento tradicional nas comemorações do aniversário da cidade e estimula a prática de atividade física, o lazer e a diversão com a família”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), Marcello Richa.

O percurso foi de aproximadamente seis quilômetros com a chegada aconteceu no Parque Barigui, que durante todo o domingo recebeu a grande festa de aniversário da cidade.

Roberto Garcia Longas foi ao passeio acompanhado do filho Igor, de 5 anos. “A bicicleta é uma atividade de lazer para nossa família e gostamos de participar desse passeio porque é muito tranquilo e seguro, tanto que no ano passado vim com meu filho na carona e esse ano ele vai pedalar pela primeira vez. Depois vamos aproveitar as atividades no Barigui.”

“Faz dois anos que comecei a pedalar e minha vida, saúde e disposição melhoram bastante desde então. Vim com toda minha família e estamos nos divertindo muito”, disse Adilon Gregório, de 59 anos. “Não dá para perder esse passeio. Já participo do Pedala Curitiba Matriz sempre que possível e hoje estou com meus amigos do grupo de ciclismo para aproveitar o dia juntos”, afirmou Andrea Kinowski, de 30 anos.

Para garantir a segurança dos ciclistas, funcionários da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude e guardas municipais fizeram a escolta durante todo o percurso. Ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), kombi de transporte, carro oficina para consertos rápidos de bicicletas e caminhão para levar bicicletas que estragassem também acompanharam o passeio.

Em eventos de esporte e lazer neste domingo, a SMELj conseguiu reunir 10 mil pessoas. Foram 5 mil participantes na abertura do Circuito de Corridas de Rua, um numero recorde. E outros 5 mil ciclistas na 22ª edição do Passeio Ciclístico de Curitiba.