Com Allianz Parque fechado, Palmeiras mandará jogo das quartas no Pacaembu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em virtude da troca do gramado do Allianz Parque, o Palmeiras mandará o segundo duelo pelas quartas de final do Campeonato Paulista, marcado para o próximo dia 9, no Estádio do Pacaembu. A informação foi confirmada neste domingo (26) pelo presidente do clube, Mauricio Galiotte. A equipe palestrina só voltará ao seu estádio no dia 12 de abril, em partida contra o Peñarol (URU), pela Taça Libertadores. Neste período em que a equipe atuará fora de casa, o Allianz receberá três shows. Nos dias 1 e 2 de abril, o cantor Justin Bieber se apresentará; enquanto Elton John e James Taylor farão uma performance no dia 6. O Allianz Parque receberá uma nova grama, plantada em uma fazenda na cidade de Taubaté (SP), no próximo dia 7. A construtora WTorre, responsável pela manutenção do gramado, espera terminar o serviço em dois dias.