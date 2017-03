Protestos criticam a velha política de Brasília, mas têm baixa adesão

O dia de protesto nacional convocado por movimentos como o Vem Pra Rua e o Movimento Brasil Livre (MBL), teve adesão de mais de uma centena de cidades por todo o País neste domingo (26). Porém, diferente de outras manifestações, a adesão popular foi baixa onde ela já foi encerrada. De manhã, em Brasília, segundo a Polícia Militar, nem mil pessoas teriam participado do protesto na Esplanada dos Ministérios.

No Rio de Janeiro, onde o ato também aconteceu pela manhã, o público presente nem de longe lembrou as manifestações dos últimos anos. Segundo os próprios organizadores, teriam sido cerca de 2 mil pessoas. Em Recife também houve um ato, mas sem grande adesão.

Em Curitiba, o ato começou no meio da tarde deste domingo, e também não lembra outras manifestações, quando até 50 mil pessoas participaram. As informações seriam desencontradas. No começo do protesto, ainda na Praça Santos Andrade, seriam menos de mil pessoas presentes, mas conforme o protesto foi caminhando sentido à Boca Maldita, foi engrossando, e ocupou boa parte da Rua XV de Novembro.

Resta São Paulo, que deve ter um público um pouco mais significativo. O ato acontece nesta tarde, na Avenida Paulista.