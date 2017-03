Torcedor cai de parte superior do Morumbi e é encaminhado a hospital

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O torcedor Bruno Pereira da Silva caiu do terceiro andar do estádio do Morumbi para a parte externa. O acidente aconteceu minutos antes do início do clássico entre São Paulo e Corinthians neste domingo (26), válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Ele foi encaminhado a um hospital próximo ao local, sem um panorama do estado de saúde. De acordo com os relatos de Pierre e Pedro, dois amigos do torcedor que veio de Pindamonhangaba para acompanhar o clássico, Bruno Pereira da Silva procurava mudar de setor quando sofreu o acidente, próximo ao portão 17 do estádio são-paulino. Logo após a queda, o torcedor recebeu os primeiros atendimentos e foi transferido para um hospital da região. Devido à gravidade do ocorrido, Bruno sequer passou pelo ambulatório do Morumbi.