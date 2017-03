'Há tanta pauta agora que as pessoas estão confusas', diz manifestante em Curitiba

ESTELITA HASS CARAZZAI CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Em Curitiba, o juiz Sergio Moro e a Operação Lava Jato dominaram os cartazes na manifestação que começou às 14h30, na Praça Santos Andrade. Gritos de "Moro, Moro" foram ouvidos e cartazes com frases como "Lava Jato, salvação do Brasil" e "A Lava Jato tem que continuar" foram trazidos por manifestantes. "É uma volta às ruas", diz Cristiano Roger, coordenador do Curitiba contra a Corrupção, um dos movimentos que participa do ato. Cerca de 4.000 pessoas participaram da manifestação em favor da Lava Jato e contra a corrupção em Curitiba, segundo a Polícia Militar. Nos carros de som, além dos protestos pelo fim do foro privilegiado e contra o Congresso por tentativas de "abafar" a Operação Lava Jato, os manifestantes pediam "Lula na cadeia", "fora, comunistas" e prometiam uma "onda verde e amarela" no dia do depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro. "Há tanta pauta agora que as pessoas estão confusas; é difuso", diz Gislaine Masollero, 43, coordenadora do Vem pra Rua no Paraná. "Nós estamos dando nosso recado ao poder público. Agora, é um processo de continuidade", comenta Eder Borges, do MBL (Movimento Brasil Livre). Além dos protestos contra o presidente Michel Temer (PMDB) e o Congresso, em especial contra tentativas de abafar a Lava Jato, manifestantes discursavam nos carros de som contra o "molusco" (referência ao ex-presidente Lula), pediam "fora, sindicatos" e prometiam grande manifestação no dia em que o petista irá depor a Moro, na Justiça Federal do Paraná, no dia 3 de maio. O protesto é organizado por Vem pra Rua, Mude, Curitiba contra a Corrupção e MBL (Movimento Brasil Livre), que, entre outras pautas, pedem apoio irrestrito à Operação Lava Jato, fim do foro privilegiado, não ao voto em lista fechada e fim do estatuto do desarmamento.