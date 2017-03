Doria: como Lula, tucano é cotado para ser o candidato à presidência (foto: Agência Brasil)

Cada vez mais apontado como pré-candidato à eleição presidencial de 2018, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), chamou o ex-presidente Luiz Inácio Lula de "o maior cara de pau do Brasil" em vídeo publicado neste domingo (26) no Facebook. Lula é cotado para ser o candidato do PT à presidência da República na eleição do ano que vem. No vídeo de pouco mais de um minuto,

Doria afirma que, "como brasileiro, tem o direito de me manifestar, e como brasileiro eu me manifesto contra os mentirosos, contra os falsos e contra os populistas, que agora, depois de terem destruído o Brasil, têm a cara de pau de dizer que vão voltar para resgatar o Brasil."

O prefeito prossegue: "Resgatar o quê? O Brasil da corrupção, da miséria, da mentira, de 13 milhões de desempregados? Vai continuar essa mentira no seu terreiro, não aqui, o povo não vai aceitar." Segurando um pedaço de pau, Doria diz ainda que "esse pau-brasil é dedicado a esse mentiroso, Luiz Inácio Lula da Silva, o maior cara de pau do Brasil". As declarações foram feitas durante a participação do prefeito em ação do Programa Calçada Nova - Mutirão Mário Covas, na Lapa, zona oeste da cidade.