Assistente do Google terá versão em português

RICARDO AMPUDIA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aguardado pelos usuários de Android, o assistente do Google deve funcionar completamente em português ainda neste ano. O anúncio foi feito na quarta-feira (22), durante o evento Google For Brasil, em São Paulo. O Assistente em português já era aguardado desde o lançamento da função dentro do Allo, o programa de mensagens da empresa, em 2016. A empresa não estima data para a liberação, mas diz que deve acontecer ainda em 2017. Para o aplicativo de navegação Waze, que pertence ao Google, a empresa afirmou que pretende implantar no Brasil também neste ano o serviço de caronas entre seus usuários, chamado de Waze Carpool. Já o Maps ganha uma função de compartilhamento de local e rota. Com a nova funcionalidade, usuários podem enviar a posição em tempo real a seus contatos, além da rota planejada para chegar a um ponto. Por questões de segurança, pode-se escolher o tempo que a posição fica visível para o outro. Ainda nos mapas, a empresa mostrou o resultado de uma parceria com a Funai e passará a apresentar todas as áreas indígenas demarcadas no Brasil nos seus mapas. Durante a apresentação, o vice-presidente de engenharia do Google, Luiz Barroso, ainda mostrou a nova plataforma Google Meu Negócio, que permite a donos de pequenos comércios criar uma página do seus empreendimentos, otimizada para celulares, que já funciona dentro do Mapas, sem custo.