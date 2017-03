Série Salomon do Aircross vem sem estepe na traseira

Série especial que traz parceria com marca esportiva (foto: Divulgação)

A Citroën apresenta a série especial Salomon do crossover Aircross, uma reestilização da versão do modelo já comercializado no fim de 2015. A série especial Citroën AIRCROSS Salomon será limitada a 700 unidades, sendo 300 com motor 1.5i Flex e câmbio mecânico (preço a partir de R$ 63.435) e 400 combinando o motor 120 VTi Flex Start à caixa de câmbio automática sequencial (preço a partir de R$ 68.515).

A Versão se diferencia por trazer logotipos da Salomon nos para-lamas dianteiros, próximos aos espelhos retrovisores, na tampa do porta-malas (sem estepe pendurado, como nas outras configurações do Aircross) e no lado direito do painel, em frente ao passageiro dianteiro. Externamente, também há acabamento na tonalidade grafite na capa dos retrovisores, nas maçanetas e na antena, posicionada na extremidade traseira do teto. A dianteira, por sua vez, conta com acabamento cinza na grade e as luzes diurnas de LEDs são de série. As rodas são de liga leve e diamantadas, medindo 16 polegadas. São ao todo quatro opções de cor da carroceria: cinza metálica, vermelha metálica, branca sólida e branca perolizada - nesta última, a parte inferior do painel, onde repousa o logotipo da Salomon, traz a mesma cor da carroceria. A lista de itens de série conta com vidros, travas e retrovisores elétricos, direção com assistência elétrica, ar-condicionado, barras de teto, computador de bordo e central multimídia com tela tátil de sete polegadas com Bluetooth.