Land Rover já vende o novo Discovery no Brasil

Serão quatro versões: SE, HSE, HSE Luxury e First Edition. (foto: Divulgação)

A Land Rover iniciou a pré-venda no Brasil a quinta geração do SUV Discovery, com preços sugeridos a partir de R$ 363 mil. O utilitário esportivo chega em três versões de acabamento: SE, por R$ 363 mil, HSE, por R$ 389 mil, e HSE Luxury, por R$ 429 mil. No lançamento, também é oferecida a série especial First Edition, por R$ 469 mil, limitada a 54 unidades no mercado brasileiro.

Totalmente modificado, a quinta geração do utilitário esportivo ficou maior e mais leve, com redução de até 480 kg no peso total, chegando a 2.078 kg na configuração menos equipada. O motor é o mesmo para todas versões um V6 3.0 turbodiesel da geração anterior, capaz de render 258 cv de potência e 61,2 kgfm de torque, associado a transmissão automática de oito marchas. Todas as configurações vêm de série com tração integral. Desde a versão de entrada, o SUV conta com faróis full-LED, rodas de 19 polegadas, bancos de couro (dianteiros com ajustes elétricos), ar-condicionado digital com dois ajustes independentes de temperatura, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, central multimídia com tela de oito polegadas, GPS e câmera de ré e som com dez alto-falantes. As versões HSE, HSE Luxury e First Edition possuem o mais avançado sistema de infoentretenimento, o InControl Touch Pro, com tela touchscreen de 10,2 polegadas. O sistema de som Meridian Surround Digital com 825W e 17 alto-falantes está disponível como opicional na versão HSE e como item de série na HSE Luxury. As primeiras unidades serão entregues em 26 de junho, informa a Land Rover.