BMW Série 5 chega em maio

Serão oferecidas nas versões 530i M Sport e 540i M Sport. (foto: Divulgação)

A BMW a chegada ao Brasil do novo Série 5 em maio. Apresentado em janeiro passado no Salão de Detroit, nos Estados Unidos, osedã será vendido aqui em duas versões, 530i M Sport, de R$ 314.950, e 540i M Sport, de R$ 399.950. Agora na sétima geração, o modelo está mais leve e mais equipado, com novas tecnologias de assistência ao motorista e grande suporte em condições críticas de dirigibilidade ou congestionamentos na cidade ou na estrada.

O novo sedã recebeu câmeras e sensores que monitoram a área externa ao seu redor. A conectividade, segundo a BMW, é outro ponto de destaque do carro. A linha de sedãs Série 5 surgiu em 1972 e acumula cerca de 8 milhões de unidades vendidas desde então. Lançado originalmente em 1972, o BMW Série 5 acumula cerca de 8 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, sendo desde então o líder de vendas de sua categoria, onde estão nomes como Audi A6 e Mercedes Classe E – este último também recém-renovado.