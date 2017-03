Paraná atropela o Toledo e garante a 1ª colocação geral

Jogadores do Paraná comemoram o primeiro gol, marcado por Renatinho (2º à esquerda): massacre (foto: Reprodução / TV Globo)

O Paraná Clube garantiu, neste domingo (26), a primeira colocação geral no Campeonato Paranaense 2017. Tudo depois que o time goleou o Toledo por 5 a 0 à tarde, no estádio 14 de Dezembro. A partida era válida pela 10ª rodada da Primeira fase.

Ainda há mais uma rodada a se disputar, mas o Paraná garantiu a primeira posição, e com sobras. Não bastava ostentar o melhor ataque (22 gols), a melhor defesa (5 gols sofridos) e a maior goleada do Campeonato – os 5 a 0 deste domingo igualaram o triunfo diante do Foz, na 1ª rodada. O time da Vila ainda foi a 25 pontos e não pode mais ser alcançado – o vice-líder Cianorte tem 20 pontos. Com isso, cabe à equipe a vantagem de disputar o segundo jogo das quartas-de-final na Vila Capanema.

TABELA

Nos mata-matas, o time da Vila Capanema vai enfrentar o 8º colocado – neste momento, seria o Cascavel, mas ainda há uma rodada para decidir tudo. As quartas-de-final começam neste domingo.

PRÓXIMOS JOGOS

No Estadual, o time do técnico Wagner Lopes somou a 8ª vitória. Também houve um empate (2 a 2 contra o Londrina, fora de casa) e uma derrota (0 a 1 para o Coritiba, no Couto). Ainda falta enfrentar o Atlético. O jogo está marcado para esta quarta-feira (26), às 21h45, na Vila Capanema.

O Toledo, por sua vez, somou a 5ª derrota seguida, incluindo a de domingo, e está há tempos estacionado com 8 pontos. A prioridade é lutar contra o rebaixamento, mas ainda há uma chance remota de classificação – o time pega o Cascavel, 8º com 11 pontos, na última rodada.

ESCALAÇÕES

À exceção dos jogadores lesionados – o lateral-esquerdo Igor (lesão de joelho), o volante Leandro Vilela (lesão muscular) e os atacantes Vitor Feijão (cirurgia de joelho) e Nathan (torção de tornozelo) –, o Paraná estava com força máxima. Wagner Lopes escalou o time num 4-2-3-1, com Biteco, Renatinho e Matheus Carvalho na linha de três meias e Felipe Alves como atacante, em vez de Ítalo.

PRIMEIRO TEMPO

O Paraná aproveitou duas lambanças da defesa do Toledo no começo da partida e não perdoou nenhuma delas: abriu 2 a 0 com quatro minutos de bola rolando. No primeiro gol, aos 2 minutos, o zagueiro Leandro Manxa foi afastar uma bola da pequena área e chutou em cima de Renatinho. O goleiro estava batido e a bola entrou. Dois minutos depois, a zaga ficou parada e deixou Matheus Carvalho livre para ampliar.

Com a vantagem, o Paraná recuou para explorar contra-ataques. O time teve três chances de ampliar e, em uma delas, os jogadores chegaram a pedir gol, após cabeçada de Eduardo Brock. O goleiro, porém, conseguiu defender antes que a bola cruzasse a risca.

Aos 33 minutos, Matheus Carvalho sentiu uma lesão muscular e saiu de campo. Ítalo entrou, posicionado com meia pela esquerda. Três minutos depois, Gabriel Dias marcou 3 a 0, de cabeça. Aos 43, Felipe Alves anotou o 4º, ao receber sem marcação. Ao fim da primeira etapa, o time somava oito finalizações (cinco certas), contra três (duas certas) do Toledo.

SEGUNDO TEMPO

Para o segundo tempo, com o jogo virtualmente decidido, Lopes decidiu poupar Renatinho. O time perdeu ímpeto ofensivo e alguns jogadores pendurados – casos de Alex Santana, Eduardo Brock e Diego Tavares – aproveitaram para forçar o 3º cartão amarelo. Com isso, cumprem suspensão no último jogo da 1ª fase e estarão “zerados” para o mata-mata.

Aos 12 minutos, Gabriel Dias deu lugar ao atacante Bruno Cantanhede. O time ficou num 4-3-3. Aos 18, Ítalo, que estava na ponta-esquerda, marcou 5 a 0. O Toledo teve algumas chances para descontar, mas não aproveitou. Mesmo porque o goleiro Léo fez duas boas defesas e cortou vários cruzamentos pelo alto. Além disso, Diego Tavares salvou um gol em cima da risca. A partida terminou com 14 finalizações (6 certas) do Paraná e 13 (sete certas) do Toledo.

TOLEDO 0 x 5 PARANÁ

Toledo

Leandro Alcacis; Murilo (Felipe Virgulino), Leandro Manxa (Guilherme), Jean Pablo e Fandinho; Eurico, Felipe Recife, Marquinhos e Léo Gonçalves; Rafael Bastos (Fauver) e Billy. Técnico: Rodrigo Casca.

Paraná

Léo; Diego Tavares, Rayan, Eduardo Brock e Kaike; Gabriel Dias (Bruno Cantanhede), Alex Santana, Guilherme Biteco, Renatinho (Zezinho) e Matheus Carvalho (Italo); Felipe Alves. Técnico: Wagner Lopes.

Gols: Renatinho (2-1º), Matheus Carvalho (4-1º), Gabriel Dias (36-1º), Felipe Alves (43-1º), Italo (18-2º),

Cartões amarelos: Alex Santana, Kaike, Eduardo Brock, Diego Tavares

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior

Local: Estádio 14 de Dezembro, em Toledo, domingo

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

2 – Gol do Paraná. Renatinho cruza rasteiro. O goleiro corta. Manxa tenta afastar a bola da pequena área e chuta em cima de Renatinho. A bola acaba entrando

4 – Leo Gonçalves arrisca de fora da área e manda por cima

4 – Gol do Paraná. Biteco lança rasteiro. A zaga do Toledo fica parada. Matheus Carvalho recebe e toca na saída do goleiro

11 - Após escanteio, Biteco arrisca o chute do bico da área. A bola assusta e sai

13 – Renatinho cobra escanteio. Eduardo Brock cabeceia à queima-roupa. O goleiro defende parcialmente, em cima da risca, depois afasta antes da chegada de Gabriel Dias. Os jogadores do Paraná pedem gol, o árbitro manda seguir

16 - Gabriel Dias arrisca de longe. A bola sai rente à trave

23 – Leo Gonçalves cobra falta lateral direto a gol. Léo segura

24 – Felipe Dias lança Matheus Carvalho em velocidade. Ele entra na área e chuta na rede do lado de fora

35 – Alex Santana recebe de Biteco e chuta no canto esquerdo. O goleiro salta e defende para escanteio

36 – Gol do Paraná. Após a cobrança de escanteio, Renatinho cruza e Gabriel Dias cabeceia à esquerda do goleiro

39 – Após cobrança de lateral, Rafael Bastos chuta forte. Léo defende no reflexo

43 – Gol do Paraná. Kaike cruza da esquerda Felipe Alves domina sem marcação e fuzila de pé esquerdo

SEGUNDO TEMPO

5 – Rafael Bastos bate falta direto a gol. Léo pega

6 – Biteco arrisca de fora da área e manda à esquerda do gol

7 – Alex Santana apanha sobra da defesa e bate de fora da área. A bola sai à esquerda

11 – Fandinho recebe na meia-lua e chuta de primeira. A bola vai para fora

15 – Marquinhos entra na área, dribla Eduardo Bock, fica na cara de Léo e arremata forte, por cima do gol

16 – Bruno Cantanhede arranca com a bola, entra na área e bate cruzado, mas para fora

18 - Gol do Paraná. Guilherme Biteco rola para Italo, livre na área. Ele finaliza de primeira, no contrapé do goleiro

21 – Fauver cobra falta para a área. Billy cabeceia com perigo, mas para fora

27 – Italo conduz a bola pela esquerda, corta para o meio e chuta. A bola resvala na zaga e sai

29 – Marquinhos aparece livre na área e finaliza. Léo sai aos seus pés e salva, depois consegue agarrar a bola

38 – O Paraná erra a saída de bola. Fauver fica com ela, avança e bate no ângulo. Léo salta e defende

40 – Marquinhos recebe nas costas de Diego Tavares e encobre Léo. Diego Tavares salva em cima da risca

45 – Billy arremata de fora da área. Léo defende em dois tempos