Assaltantes presos com duas pistolas, giroflex e carro roubado

Suspeitos tinham até giroflex (foto: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite de sábado (25) em Cascavel quatro homens suspeitos de praticar assaltos na região oeste do Paraná. Com o quarteto foram apreendidas duas pistolas calibre .380 e 27 munições. Eles ocupavam um automóvel Renault Sandero, abordado pelos agentes da PRF na BR-277, nas imediações do pedágio, na pista sentido Curitiba.

