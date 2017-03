'Vocês são a razão do fim do meu medo', diz Regina Duarte no carro do Vem pra Rua

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Marcelo Madureira, ex-Casseta e Planeta, subiu no carro de som do Vem Pra Rua. Ao lado do líder do movimento, Rogério Chequer, Madureira defendeu a Lava Jato e criticou o ministro Gilmar Mendes e os ex-presidentes petistas. "Lula, seu vagabundo, não temos medo de você! Dilma, sua ladrona, sua vagabunda, não temos medo de você", gritou. Outra celebridade a subir no carro de som do grupo foi a atriz Regina Duarte. "Vocês são a razão do fim do meu medo", disse a atriz. Nas eleições de 2002, a atriz participou do horário político do PSDB, na campanha de José Serra. Ficou famosa a sua frase "eu tenho medo", referindo-se à possível vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os famosos participaram do encerramento das atividades do Vem pra Rua no ato. Assim como no começo, no final, o grupo tocou o Hino Nacional. Manifestantes fazem coro na Paulista, muitos com a mão no peito e olhos fechados e terminam com aplausos. "Vamos fechar com o hino para lembrar que precisamos de uma faxina geral", afirmou Rodrigo Chequer, líder do movimento.