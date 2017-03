ATUAÇÕES: Biteco é o melhor do Paraná na goleada sobre o Toledo

O meia Guilherme Biteco foi o melhor do Paraná Clube na vitória de 5 a 0 sobre o Toledo, na tarde deste domingo (26), em Toledo. Outro destaque foi o meia Renatinho.

Léo (7,0)

Fez seis defesas, sedo três difíceis

Diego Tavares (6,0)

Bem no 1º tempo, mas discreto no apoio.

Rayan (6,0)

Sobressaiu-se pelo alto. Decaiu no 2º tempo

Eduardo Brock (6,0)

Quase fez um gol de cabeça. Firme no 1º tempo, levou alguns dribles no 2º tempo

Kaike (6,5)

Esteve firme na lateral. Arriscou-se no apoio. Caiu no 2º tempo

Gabriel Dias (7,0)

Fez um gol estiloso de cabeça e foi eficiente na marcação

Bruno Cantanhede (6,0)

Entrou aos 12-2º. Fez uma boa jogada, apenas isso

Alex Santana (6,5)

Marcou bem e deu bons passes. Caiu no 2º tempo

Guilherme Biteco (7,5)

Dois passes diretos para gol e várias boas jogadas pela meia e pela direita

Renatinho (7,5)

Abriu o placar num lance de sorte. Uma assistência e alguns cruzamentos perigosos

Zezinho (5,5)

Entrou no intervalo. Pouco produziu com a bola no pé

Matheus Carvalho (7,0)

Fez um gol com categoria e algumas boas jogadas pela esquerda. Saiu macahucado

Italo (7,0)

Entrou aos 33-1º. Marcou o 5º gol e tentou algumas jogadas pela esquerda

Felipe Alves (7,0)

Marcou um gol de centroavante. No mais, pouco apareceu