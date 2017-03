Atlético-MG segue 100% no Mineiro e fica muito perto de confirmar 1º lugar

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Somente um desastre é capaz de tirar do Atlético-MG a liderança da primeira fase do Campeonato Mineiro. Neste domingo (26), com gols de Fred e Luan, o time alvinegro venceu a URT, por 2 a 0, chegando a nove triunfos em nove rodadas no Estadual. Com 27 pontos, o Atlético joga por um resultado para confirmar a primeira colocação. Na próxima rodada, contra o Cruzeiro, a equipe atleticana precisa somente do empate para confirmar as vantagens na semifinal e numa eventual final. Caso seja necessário, na última rodada, contra a Caldense, o Atlético joga por uma vitória simples para confirmar a liderança nesta etapa do Mineiro. GOLS No começo do ano, Robinho prometeu uma disputa participar com Fred, pelo posto de artilheiro do Atlético na temporada 2017. Principal goleador do futebol brasileiro no ano passado, com 25 gols, o camisa 7 deseja repetir o feito. Mas não vai ser nada fácil. Apesar de a diferença na disputa entre ambos, Robinho não desistiu. Ao mesmo tempo, o Rei das Pedaladas prometeu dar assistências para Fred fazer gols. E foi o que aconteceu contra a URT. Um belo lançamento de Robinho para Fred fazer 1 a 0. Agora, o placar de gols em 2017 mostra Fred com 12 gols e Robinho com apenas um. Desfalque do Atlético nos primeiros jogos do Atlético-MG em 2017, Luan disputou contra a URT somente a terceira partida dele na temporada. Foi um tempo inteiro em campo. Tempo suficiente para jogar e ainda fazer um belo gol, após passar pelo goleiro Juninho. O gol de Luan foi bastante comemorado pela torcida, que tem no camisa 27 um ídolo. E também muita festa por parte dos companheiros de clube. Todos foram abraçar Luan, inclusive aqueles que estavam no banco de reservas. CAMPANHA A última vez que o Atlético venceu o Campeonato Mineiro de forma invicta foi em 2012. Na campanha daquele ano, foram 11 vitórias e quatro empates para conquista do Estadual. Na primeira fase, foram nove vitórias e dois empates. O início foi com oito triunfos seguidos, até o empate com o Cruzeiro. Com a vitória diante da URT, a equipe de 2017 supera o time de 2012, pelo menos na arrancada. Já são nove vitórias em nove rodadas. O Atlético ainda enfrenta Cruzeiro e Caldense, para encerar a primeira etapa da competição. ATLÉTICO-MG Giovanni, Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias, Danilo (Luan, no intervalo), Cazares e Robinho (Adilson, aos 33 do 2º); Fred (Rafael Moura, aos 28 do 2º). T.: Roger Machado. URT Juninho, Dick, Rodolfo, Diego Borges e Fabinho; Digo Oliveira, Carlinhos (Rafael Oller, aos 19 do 2º), Cascata (Leonardo, aos 41 do 2º) e Allan Dias; Edmar e Thiago Brito (Gabriel Ceará, aos 26 do 2º). T.: Rodrigo Santana. Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG) Árbitro: Ronei Cândido Alves (MG) Cartões amarelos: Robinho (CAM) - (URT) Gols: Fred aos 3 e Luan aos 42 minutos do segundo tempo