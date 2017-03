Torcedor do São Paulo morre após cair do 3º andar do estádio do Morumbi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O torcedor Bruno Pereira da Silva, que caiu do anel superior (terceiro andar) do estádio do Morumbi antes do início da partida entre São Paulo e Corinthians, disputada neste domingo (26), morreu. Após o acidente, a vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada ao hospital do Campo Limpo, com ferimentos na cabeça e em estado grave. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, ele chegou ao pronto-socorro sem vida. De acordo com o UOL, empresa do Grupo Folha, Silva é de Pindamonhangaba e tentava mudar de setor na arquibancada, passando por cima da grade divisória, quando perdeu o equilíbrio e sofreu o acidente, próximo ao portão 17 do estádio. Válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, a partida terminou empatada em 1 a 1 com gols de Maicon, pelo São Paulo, e de Jô, pelo Corinthians.