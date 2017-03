Em reencontro com Loco Abreu, Botafogo vence o Bangu por 2 a 0

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo conseguiu um importante triunfo neste domingo (26) diante do Bangu, no estádio Moça Bonita; a equipe alvinegra venceu por 2 a 0. A partida válida pela quarta rodada da Taça Rio ficou marcada pelo reencontro de Loco Abreu, agora no time alvirrubro, com o Botafogo, clube no qual é ídolo. Com gols do camaronês Joel e de Sassá, a equipe de General Osório alcançou oito pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo B. O resultado deixa o grupo de Jair Ventura em boa posição para assegurar uma vaga nas semifinais da competição. Apesar do resultado, o Botafogo fez um jogo pouco inspirado em Bangu. Sem muita aproximação entre os homens de meio e de frente, poucas oportunidades foram criadas. O camaronês Joel, que ainda não tinha balançado as redes desde que chegou a equipe no início deste ano, marcou aos 19 minutos do primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, o time visitante ficou com um homem a menos: Rodrigo Pimpão levou o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 35 após um carrinho. A equipe alvinegra então diminuiu o ritmo e permitiu maior iniciativa ao Bangu. Só aos 41 minutos da segunda etapa que o Botafogo liquidou a partida. O atacante Sassá, que entrou no lugar de Roger aos 30, marcou de pênalti. A atuação do uruguaio Loco Abreu, mesmo com tantos holofotes, foi discreta. Aos 40 anos, o atacante só teve uma boa oportunidade de marcar, mas foi parado pelo jovem Saulo. O jogo ainda ficou marcado pela estreia de Emilio Faro como "técnico". O auxiliar do Botafogo foi que comandou a equipe à beira do gramado, já que o treinador Jair Ventura, expulso na partida contra o Fluminense, assistiu ao jogo das arquibancadas. Como só volta a jogar a Copa Libertadores em abril, o Botafogo mantém a atenção nos próximos dois compromissos para avançar na competição estadual. Na quinta-feira (30), a equipe encara a Portuguesa-RJ, às 19h30, em Los Larios. BANGU 0 X 2 BOTAFOGO Local: Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ) Data: 26/03/17 Árbitro: Alexandre Tavares Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Daniel de Oliveira Alves Pereira Público/Renda: Cartão amarelo: Rodrigo Pimpão, Victor Luis, Roger, Fernandes (Botafogo), Daniel Damião, João Guilherme, Bruno Luiz, Thiaguinho (Bangu) Cartão vermelho: Rodrigo Pimpão (Botafogo) Gol: Joel, aos 19 min do primeiro tempo, Sassá, aos 41 minutos do segundo tempo BANGU: Márcio, Daniel Damião (Bruno Luiz), João Guilherme, Anderson Penna e Guilherme; Rafael Henriques, Bruno Bêra, Thiaguinho e Raphael Augusto; Matheus Pimenta (Leandro Chaves) e Loco Abreu. Técnico: Roberto Fernandes BOTAFOGO: Saulo, Marcinho, Renan Fonseca , Igor Rabello e Victor Luis; Rodrigo Lindoso, João Paulo e Montillo (Fernandes); Joel (Guilherme), Roger (Sassá) e Rodrigo Pimpão. Técnico: Jair Ventura