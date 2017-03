Gláucio Geara é o 31º presidente da Associação (foto: José Cruz/Agência Brasil))

Em cerimônia no Teatro Positivo, o corpo de dirigentes da Associação Comercial do Paraná (ACP) toma posse na noite desta segunda-feira (27), em solenidade a partir das 19 horas. O empresário Gláucio Geara, que integra a direção da ACP há 30 anos, estará à frente da entidade na gestão 2017-2019. Nascido numa família de imigrantes libaneses com tradição no comércio curitibano, Gláucio Geara é formado em Direito, pós-graduado em administração de empresas e hoje atua no ramo de automóveis. O empresário será o 31º a assumir a presidência da Casa que completa 127 anos em 2017.

Como meta da gestão, Geara cita como ação principal a ser adotada, a luta em favor do micro, pequeno e médio empresário, perfil da maioria dos associados no Estado. “Levaremos aos governos municipal, estadual e federal as sugestões geradas na ACP para que a retomada do crescimento ocorra o mais breve possível”, diz.

A cerimônia desta noite contará com a presença de representantes municipais, estaduais e federal, além de empresários e associados, que após ato de posse no Teatro Positivo serão recepcionados com coquetel no Expo Unimed. O governador Beto Richa confirmou presença na solenidade. Geara foi eleito no fim do ano passado, e está à frente da ACP desde 1º de janeiro. Ele sucede a Antonio Miguel Espolador Neto na presidência.