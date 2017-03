A crise que se instalou com a deflagração da Operação Carne Fraca pela Polícia Federal aparentemente não afetou o setor de churrascarias. Em Curitiba, uma casa localizada no Jardim Social teve um final de semana de movimento normal, segundo seus proprietários. Apesar de reconhecer a gravidade e os efeitos com o comércio para o País, pelo menos até o momento a crise passa ao largo.

Em São Paulo, segundo reportagens na imprensa, o cenário é o mesmo — as casas continuam atendendo normalmente, sem grandes diferenças com o fluxo antes da operação.

Soltos

O juiz federal Marcos Josegrei da Silva determinou a soltura de três presos na Operação Carne Fraca, da Polícia Federal. A decisão do juiz, que é responsável pela operação, foi tomada no sábado. Eram os últimos três ainda presos.