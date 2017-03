Comemorações pelo aniversário de Curitiba batem recorde de público

Bolo deste ano foi recheado de bombons trufados (foto: Cesar Brustolin/SMCS)

As comemorações pelo aniversário de Curitiba bateram recorde de público. Famílias inteiras, crianças, jovens e adultos, saíram às ruas para participar de atividades esportivas e de lazer. Os curitibanos voltaram a ocupar os parques públicos da nossa cidade como há tempos não se via.

As celebrações foram por toda a cidade. Houve festa em cada uma das 10 Regionais e no Barigui, o parque de todos os curitibanos, foi cortado o bolo gigante em homenagem à cidade e repartido com quem lá esteve para saudar Curitiba.

“Nas festas em que participei, em todas as regionais, os personagens foram os Curitibinhas. Do Centro ao Tatuquara as crianças estavam presentes aproveitando a festa. Elas são o futuro da nossa cidade e é por elas que trabalhamos por uma Curitiba sempre melhor”, afirmou o prefeito Rafael Greca.

Ele também destacou o bolo gigante levado ao Parque Barigui e distribuído à população como uma tradição da cidade. “Mais uma vez o Sindicato da Indústria da Panificação é parceiro na festa por Curitiba. Agradeço ao presidente do Sipcep, Vilson Borgmann, aos moinhos Guth e Bunge e aos estudantes de gastronomia da Universidade Positivo e a todos os confeiteiros que puseram a mão na massa para que a nossa festa fosse compartilhada em sua plenitude”, disse Greca.

“É com muita alegria que o sindicato oferece este bolo para a cidade. É uma união de voluntários, empresas parceiras de Curitiba e do Paraná. Tudo feito com muito amor e carinho”, disse o presidente do Sipcep, Vilson Felipe Borgmann.

Bombons Trufados - O bolo deste ano, recheado de bombons trufados, foi muito elogiado pelos presentes. O estudante Henzo Gabriel Scoparo dos Santos veio do Pinheirinho logo cedo e foi o primeiro da fila do bolo. Ele chegou por volta das 9 horas da manhã, curtiu algumas atividades recreativas e correu pra fila do quitute.

O almoço foi improvisado ali mesmo pela mãe do rapaz, Alexandra Scoparo do Santos, que aproveitou o evento para fazer exames de saúde nas barracas de serviços. “É muito legal essa festa e eu não queria perder por nada. A mãe veio e ficou por aqui, fez uns exames e tirou pressão, tá tudo muito legal.”, disse Henzo.

Após os parabéns tocados ao vivo no palco principal, a Guarda Municipal e voluntários organizaram a distribuição do bolo, servido acompanhado de um copo de refrigerante.

No final da fila, que chegou a ter mais de 500 metros de extensão, o aposentado Rubens Sidney Assunção disse não ter se importado com a espera. Ele participou do passeio ciclístico logo cedo e ficou para os eventos da tarde no parque. “Nós viemos pelo passeio ciclístico e ficamos para os parabéns e o bolo. A fila não me assusta. A cidade está linda e o dia está bom para passear. O Barigui é ótimo para pedalar, não dá vontade de sair daqui.”