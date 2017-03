Festa de aniversário teve corrida, pedalada e bolo

População fez fila para ganhar um pedaço de bolo (foto: Franklin de Freitas)

O domingo de festa antecipada pelo aniversário de 324 anos de Curitiba teve um pouco de tudo. De manhã, a 1ª etapa do Circuito Adulto de Corridas de Rua da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELj) teve recorde de participação. A prova, que coincidiu com as comemorações pelos 324 anos da Capital, reuniu mais de 5 mil pessoas para as provas com percursos de 5 km e 10 km.

Ainda de manhã, outras cinco mil pessoas participaram do 22º Passeio Ciclístico de Curitiba, realizado pela Prefeitura em parceria com o Supermercado Condor. A largada aconteceu às 9h45, em frente ao Condor da Avenida Água Verde e reuniu famílias inteiras pedalando pelas ruas da cidade.

De tarde, um bolo com cerca de 600 quilos foi cortado pelo prefeito Rafael Greca no Parque Barigui, onde, desde as 10 horas, várias atividades de lazer foram oferecidas ao curitibano.

Até o final da próxima sedmana, inclundo a quarta-feira, data do aniversário da cidade, outras ações estão programadas para comemorar. De amanhã até o fim de semana, os Armazéns da Família terão uma lista com 11 itens com preços até 8% mais baratos que o normal.

Na quarta-feira, quando se comemora o aniversário da cidade, os 15 Sacolões da Família e os três pontos de quarta-feira do Nossa Feira (Barreirinha, Uberaba e CIC/Campo Alegre) estarão oferecendo frutas, verduras e legumes por R$ 1,79 o quilo.

No sábado estão programadas as últimas festas nas regionais para marcar o aniversário da Capital. Elas acontecem entre 8 e 17 horas na Regional Cajuru e das 13 e 17 horas na regional Boqueirão.