Começam hoje as inscrições para as bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (ProUni). Até o dia 5 abril, podem se inscrever aqueles alunos que não estão matriculados na instituição de ensino. Para aqueles estudantes que já estão matriculados o prazo é até o dia 5 de maio.

Para disputar uma das vagas, o candidato deve ter realizado o Enem a partir da edição de 2010 e ter obtido nota igual ou acima de 450 pontos, sem ter zerado a redação. Professores da rede pública de educação básica e integrantes do quadro permanente da instituição também podem participar da seleção.

O ProUni é um programa de bolsas de estudo integral e parcial para estudantes de cursos de graduação. No total, serão oferecidas 214.110 bolsas de estudos em 2017.