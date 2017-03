Após seis dias de greve, o magistério de Curitiba decidiu retomar as aulas a partir desta segunda-feira (27) na sua totalidade. Durante a semana passada, paralisação da categoria foi parcial, afetando apenas parte das escolas municipais, segundo a Secretaria de Educação. No entanto, apesar de voltar às atividades, os docentes mantém o estado de greve.

Nesta semana, a intenção é ampliar a mobilização com um calendário com atividades para esclarecer a população sobre as reivindicações, diz o Sindicato dos Sevidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac).

Hoje, o sindicato participa de uma audiência na Cãmara de Vereadores. Os servidores protestam contra as medidas de ajuste fiscal anunciadas pelo Executivo, as alterações no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC) e o não cumprimento de acordos feitos com a gestão passada.