Foi inaugurado no sábado a primeira Estação de Ginástica e Alongamento em Aço Inox na Praça Osório, ao lado da quadra poliesportiva. Ao todo a cidade receberá 35 unidades ao longo do ano por meio de uma parceria com o Banco Santander. Após a inauguração, preparadores físicos da CM System realizaram uma aula de demonstração.