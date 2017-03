Clube Curitibano derrota Brusque e está a uma vitória da final da Superliga B

(foto: Josi Schmidt/FPV)

Com a presença de 1.117 torcedores, a BRH-Sulflex/Clube Curitibano derrotou a Abel/Havan/Brusque no primeiro confronto entre os dois times nas semifinais da Superliga B feminina 2017. A vitória por 3 sets a 0 (25/19, 25/16 e 25/16) teve duração de 1h17 de jogo, neste domingo (26.03), no ginásio do Clube Curitibano, em Curitiba.

Com o resultado, as paranaenses seguem confiantes para o segundo confronto as equipes que jogam na Arena Havan, em Brusque (SC), na próxima semana (01.04). Se necessário, a terceira partida acontecerá no dia seguinte, no mesmo local, às 19h.

Aliviada, a líbero da equipe curitibana, Aninha, que fez uma grande partida, disse que o jogo saiu tudo conforme o planejado. "No primeiro turno perdemos para elas por 3 a 2 então tinha essa vontade a mais de devolver o resultado. Esse foi o primeiro jogo que vencemos por 3 a 0, demorou mas graças a Deus veio. Agora focamos no próximo desafio e vamos com toda vontade de garantir uma vaga na final", afirmou.

A torcida fez o seu papel e vibrou a cada lance. Para a ponteira Thayná, esse apoio é sempre importante. "A torcida sempre ajuda. Agora o próximo passo é treinar bastante porque sabemos que o próximo confronto não será nada fácil. Jogar fora de casa é sempre muito duro, mas vamos para cima porque queremos estar na final."

O técnico do time catarinense, Maurício Thomas, parabenizou as adversárias e lamentou o desempenho de sua equipe. "Quero parabenizar a equipe curitibana pela belíssima partida, pois jogaram muito bem. Não soubemos sair da marcação, jogamos muito abaixo do que vínhamos jogando e agora vamos estudar o vídeo e ver onde erramos. Agora vamos buscar melhorar, trabalhar e fazer nossa partida em casa e, com o apoio da torcida, tentar jogar melhor", comentou Thomas.

Outro resultado

Na primeira partida das semifinais a equipe do Hinode Barueri (SP) jogou na casa do adversário, no ginásio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP), na noite desta sexta-feira (25.03), e levou a melhor sobre o São Bernardo (SP) por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/10 e 25/15, em 1h08 de partida.

Equipes

BRH-Sulflex/Clube Curitibano: Fla Assis, Bru Silva, Mariana, Carol, Aninha, Laís Cruz, Valeska, Ariane, Lu Scher, Hellen, Mari, Kauana, Thayná e Chrystine. Técnico: Jorge Edson.

Abel/Havan/Brusque: Deborah, Kim, Thaina, Fernanda, Rafaela, Liz, Gabi, Sabrina, Sol, Mariana, Dani, Julia Bergemann, Mayany e Evelyn. Técnico: Maurício Thomas.