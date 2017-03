Turista argentino morre em briga com brasileiros em Ipanema, no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um turista argentino morreu na madrugada deste domingo (25) durante uma briga com brasileiros em um bar no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio. Matias Carena, 28, estava no Rio de férias com amigos. Segundo a Globonews, eles o levaram para o Hospital Municipal Miguel Couto, mas Carena morreu antes de chegar. A Polícia Civil passou o dia ouvindo testemunhas, mas ainda não identificou nenhum suspeito. O corpo do turista está no IML (Instituto Médico Legal), que apontará a causa da morte. Carena era jogador de futsal do Círculos Unidos. O time decretou 48 horas de luto. "É com pesar que comunicamos a morte de Matias Carena, jogador da primeira divisão, em um confuso episódio no Rio. Matias chegou aqui com a mochila cheia de ilusões e em suas merecidas férias uns assassinos lhe arrancaram a vida. Pedimos apenas que compartilhem esta publicação para pedir #justicapormatias", diz texto na página do clube em uma rede social. Neste sábado (25), uma outra turista argentina morreu no Rio. Natália Cappetti ficou quase um mês internada no Hospital Souza Aguiar, após ser baleada no morro dos Prazeres, em Santa Teresa, na região central do Rio. Natália estava de carro com mais três amigos quando entrou, por engano, na favela quando tentavam chega ao Corcovado com auxílio de um aplicativo de localização. O carro em que estavam foi recebido a tiros, que atingiram Natália na perna e na barriga. Seu marido e o casal de espanhóis que estava com eles não tiveram ferimentos.