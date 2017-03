Operação e homicído podem ter ligação

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária (Sesp-PR) não descarta que a morte do fiscal Fabrízzio Machado da Silva, na noite de quinta-feira, em Curitiba, tenha relação com a Operação Pane Seca, que fechou no sábado nove postos de combustíveis na Grande Curitiba, todos suspeitos de fraude.

Machado foi morto a tiros na noite de quinta-feira quando chegava em sua casa. Ele era presidente da Associação Brasileira de Combate a Fraudes de Combustíveis, e dava apoio a investigações policiais sobre crimes desse tipo. Apesar da coincidência, a Sesp diz que esta é apenas uma das linhas de investigação, e que não é possível afirmar alguma ligação entre os dois casos.

A Operação Pane Seca foi deflagrada na manhã de sábado pelo Departamento de Inteligência do Estado do Paraná (Diep). Seis pessoas foram presas suspeitas de integrar duas quadrilhas que fraudavam a quantidade de combustível que sai de das bombas — gerando prejuízo aos consumidores.

Outras seis pessoas estavam foragidas e eram procuradas pela Polícia Civil do Paraná. Nove postos foram interditados por determinação da Justiça — seis em Curitiba, um em São José dos Pinhais e outro em Colombo.

A investigação teve início a partir de requisição da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, do Ministério Público do Paraná, a qual recebeu informações da Associação Brasileira de Combate a Fraudes de Combustíveis (ABCFC), denunciando que alguns postos de combustíveis estariam fraudando a quantidade de combustível no momento do abastecimento.