Power Rangers era a grande estreia do fim de semana nos cinemas, mas mesmo assim A Bela e a Fera manteve na liderança da bilheteria americana pela 2ª semana seguida. O filme até deve queda de arrecadação (49%), mas mesmo assim somou US$ 88 milhões no fim de semana. Já Power Rangers faturou US$ 40 milhões no fim de semana. O terceiro lugar ficou com Kong: A Ilha da Caveira, que caiu 48% em relação à semana anterior, arrecadando US$ 14 milhões. A quarta colocação ficou com outra estreia, Vida (Life), ficção científica com Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal e Rebecca Ferguson, que somou US$ 12 milhões. Logan, o último filme do Wolverine, fechou o top 5, ao somar mais US$ 10 milhões — já chegou a US$ 201 milhões.

A Bela e a Fera lidera bilheterias pela 2ª semana seguida

A atriz Paolla Oliveira vai interpretar uma personagem que será policial e lutadora de MMA na próxima novela das nove da Globo, "A Força do Querer". Ontem, para promover a novela, ela disputou um desafio de luta contra uma repórter da emissora, Juliana Sana. E a atriz ganhou. No segundo tempo do desafio, que passou no programa Esporte Espetacular, ela encaixou um golpe e venceu por estrangulamento Juliana Sana, que já sentia dores nas costelas. "Essa situação do tatame, da luta, traz expectativa, sagacidade. Ultrapassar os limites, a gente faz isso o tempo todo, mas não percebe. A luta é a chance de colocar coisas que usamos na vida ali, se concentrando", contou a atriz.

Paranaense está na final do The Voice Kids

Mais votado pelo público e escolhido por Leo para ganhar os 30 pontos, o paranaense Juan Carlos Poca, de 14 anos, de Foz do Iguaçu (Oeste do Paraná) foi o representante do time Victor & Leo que garantiu uma vaga na finalíssima do The Voice Kids. Juan Carlos cantou o clássico sertanejo "Desculpe, mas eu vou chorar", da dupla Leandro e Leonardo. Na final, em 2 de abril, o paranaense vai enfrentar Valentina Francisco, de 11 anos, de Petrópolis (RJ) que fazia parte do time do jurado Carlinhos Brown, e Tomas Machado, 9 anos, de São Paulo, do time de Ivete Sangalo.

Minha Mãe É uma Peça 2 ganha destaque na França

Os causos de Dona Hermínia - a cômica matriarca interpretada pelo ator Paulo Gustavo - em Minha Mãe é uma Peça 2 já foram vistos por quase dez milhões de brasileiros. A marca garante ao longa, dirigido por Cesar Rodrigues, o recorde de bilheteria quando o assunto é filme nacional. A fama extrapolou fronteiras e desembarcou na França: o jornal "Le Monde", o mais conhecido do país, resenhou o filme. Paulo Gustavo, que está em Paris com o marido Thales Bretas, ficou sabendo da boa nova por meio de um. "Tem noção que eu estou em Paris e do nada recebi a mensagem de um fã querido falando que eu estava no 'Le Monde'. Quase caí duro”, disse ele. no Instagram.

Níver do dia

Fergie

cantora norte-americana

42 anos