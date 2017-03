A Assembleia Legislativa abriu licitação com preço máximo de R$ 95 mil para a contratação de empresa para o fornecimento de sofás, cadeiras e poltronas para a Casa. A justificativa é de que o Legislativo “necessita de novos móveis para guarnecer as dependências” do órgão. O pregão está previsto para o próximo dia 4. O item de maior valor é são sofás três lugares com pés cromados em couro natural com preço máximo de R$ 4.359,57.

Bebida

A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Assembleia faz hoje uma audiência pública para debater o projeto que libera a venda e o consumo de cerveja e de chope nos estádios e arenas desportivas do Paraná. A iniciativa já recebeu pareceres favoráveis e foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ); pela Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda; e pela Comissão de Esportes. A proposta tramita em regime de urgência.

Servidores

A Câmara Municipa de Curitiba recebe, hoje, professores da rede de ensino da Capital para a apresentação da pauta de reivindicações da categoria. Em estado de greve, os servidores protestam contra as medidas de ajuste fiscal anunciadas pela prefeitura, as alterações no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC) e o não cumprimento da transição entre o antigo plano de carreira do magistério para o novo, aprovado pelos vereadores em 2014.

Animais

Amanhã, os vereadores promovem debate com a médica veterinária Mara Lúcia Gravinatti apresentará a representantes da Rede de Proteção Animal, da Fundação de Assistência Social (FAS) e das secretarias municipal e estadual de Saúde, sobre a assistência às pessoas em situação de rua e seus animais de estimação. A intenção é expor aos presentes os parâmetros que a médica veterinária Mara Gravinatti estipulou para seu mestrado na Universidade Federal do Paraná (UFPR), com o qual quer verificar se há contaminação cruzada entre pessoas e animais em situação de rua. A iniciativa é da vereadora Katia Dittrich (SD).

Multa

O Tribunal de Contas aplicou multa ao presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), Júlio Takeshi Suzuki Júnior, por concessão de reajuste financeiro superior ao que estava previsto em contrato, em 2015. O reajuste gerou acréscimos nas parcelas e o pagamento indevido de valores, segundo o TCE. A porcentagem prevista no edital para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) era de 9,7%. Mas o reajuste foi efetuado no percentual de 13,67%.

Condenado

O Tribunal do Júri de Rio Branco do Sul (região metropolitana de Curitiba), condenou a 16 anos, sete meses e 15 dias de prisão o mandante do assassinato de um candidato a prefeito de Almirante Tamandaré, em 2000. Irmão do prefeito que ocupava o cargo naquele ano, o réu teria encomendado o crime porque a vítima seria um forte candidato contra a reeleição do então prefeito.

Cúmplices

Segundo a denúncia do Ministério Público, o réu contratou três homens para sequestrar e ferir o adversário político, como meio de intimidá-lo para que desistisse de se candidatar à prefeitura. Após o sequestro, atiraram na perna da vítima e a abandonaram em local isolado, no município vizinho de Rio Branco do Sul. O ferimento acabou causando-lhe a morte. Ainda cabe recurso da sentença. Quanto aos cúmplices do crime, dois dos autores do homicídio já falecerem, e o terceiro foi condenado em 2014, mas se encontra foragido, de acordo com o MP.