Nova diretoria da Itaipu toma posse na Capital

O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, e o governador Beto Richa (PSDB), participam hoje, em Curitiba, da posse oficial do novo diretor-geral brasileiro de Itaipu, engenheiro eletricista Luiz Fernando Vianna. Durante a cerimônia, haverá a transmissão de cargo, de Jorge Samek para Vianna. A solenidade será às 11 horas, no auditório Poty Lazarotto, do Museu Oscar Niemeyer, na capital paranaense, com participação de várias autoridades políticas e do setor elétrico, entre outros convidados.

A última transmissão de cargo de diretor-geral brasileiro de Itaipu ocorreu em janeiro de 2003, no Canal da Música, também em Curitiba. Vianna é o décimo diretor-geral brasileiro de Itaipu a ser empossado. O diretor foi nomeado no último dia 14, por decreto presidencial, mas preferiu encerrar os últimos compromissos na Copel, antes de efetivamente tomar posse. Nesse período, vem fazendo a transição com a antiga diretoria.

O novo diretor tem um forte vínculo com a cidade. Ele é filho do engenheiro Clóvis Cunha Vianna, prefeito de Foz do Iguaçu entre 1974 e 1984. A mãe dele, Léa Vianna, foi fundadora da Guarda Mirim, entidade com a qual Itaipu tem parceria e que já ajudou a formar milhares de jovens do PIIT – programa que, desde 1988, promove o desenvolvimento pessoal e profissional de adolescentes de baixa renda de Foz do Iguaçu e Curitiba. Em quase duas décadas, o programa beneficiou mais de 5,7 mil adolescentes de 15 e 16 anos, de Foz do Iguaçu, encaminhados pela Guarda Mirim, e de 14 a 16 anos, de Curitiba.

Antes da solenidade em Curitiba, Luiz Fernando Vianna assinou na quinta-feira o livro de termo de posse em Foz do Iguaçu. Ele participou ainda da inauguração da empresa brasileira de luminárias Kolmei e almoçou com embaixador do Brasil no Paraguai, Carlos Alberto Simas Magalhães, em Ciudad del Este.

Transição - Desde a semana passada, os novos diretores já ocupam seus cargos. São eles: diretor administrativo, Marcos Antônio Baumgärtner, que é o segundo empregado de carreira a assumir uma diretoria na história da empresa; diretor jurídico, Cezar Ziliotto, mantido no cargo; diretor financeiro executivo, Marcos Stamm; e diretor de Coordenação, Ramiro Wahrhaftig.