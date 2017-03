Regina Vogue ganha exposição

Regina Vogue tem mais de 50 anos de carreira (foto: Fernando Dias)

Na data em que se comemora o Dia Mundial do Teatro, 27 de março, a Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) abre exposição em homenagem a uma das mais importantes atrizes do teatro paranaense, a artista Regina Vogue. Intitulada As mulheres em Regina Vogue, a exposição encerra as atividades do Mês da Mulher. A abertura será as 17h no hall da SEEC. A entrada é gratuita.



Para o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani, esta exposição é uma forma de reconhecer a importância de todas as mulheres paranaenses. “Regina Vogue quebrou paradigmas, marcou sua presença, mostrou a força da mulher na sociedade. Mãe, atriz, produtora e empresária, construiu sua carreira de forma brilhante. Uma mulher guerreira e vencedora que lutou contra as adversidades, conquistou plateias e elevou o fazer teatro a um nível superior, encantando o público e trazendo orgulho aos artistas paranaenses”.



Em mais de 50 anos de carreira como atriz, Regina Vogue se destacou também como uma grande empreendedora cultural. Fundou sua própria companhia em 1986 e se especializou em espetáculos para o público infantojuvenil. Desde então vem colecionando diversos prêmios de teatro para crianças. Todo esse amor e dedicação pelas artes tornaram possível um sonho da artista: ter um teatro com o seu nome. Para ela, a inauguração do Teatro Regina Vogue em 2004 é um dos capítulos mais especiais de sua trajetória nas artes cênicas.



Na mostra, um painel apresenta de forma cronológica a vida da artista, e outros 12 trazem fotos da carreira de Regina Vogue. Também compõe a exposição um vídeo com depoimentos de personalidades do cenário artístico paranaense.

SERVIÇO

O quê: Abertura da exposição As mulheres em Regina Vogue

Quando: Hoje, às 17h

A exposição permanece até de 9 junho de 2017

Onde: Hall da Secretaria de Estado da Cultura

Rua Ébano Pereira, 240 - Centro. Curitiba-PR

Visitação de segunda a sexta-feira das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h