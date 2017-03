Polícia apreende R$ 1,7 milhão em cigarro contrabandeado

Da Redação Bem Paraná com PRF

(foto: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 350 mil carteiras de cigarro contrabandeadas do Paraguai neste domingo (26) em Laranjeiras do Sul, na região centro-sul do Paraná.

A carga era transportada em uma carreta, que transitava na BR-277. Abordado em frente à unidade operacional da PRF, o motorista, de 40 anos de idade, foi preso em flagrante. Tanto o caminhão quanto o semirreboque apresentavam placas falsas. O valor de mercado da carga ilícita ultrapassa R$ 1,7 milhão.

Aos policiais rodoviários federais, o motorista preso disse que saiu de Cascavel e levaria o cigarro até Joinville (SC). Ele foi preso pelos crimes de contrabando e adulteração de sinal identificador de veículo.